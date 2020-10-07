SON DAKİKA! Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 7 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Büyük ikramiye turaı günlerdir devreden ve çılgın bir rakama ulaşan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları bugün (7 Ekim 2020 Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online MP TV canlı yayınıyla belli olacak. Bugün MP TV canlı çekilişyle belli olacak olan oyun için bilet alan ve kazandıran numaraları doğru bilerek çılgın büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler 7 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) MP TV canlı yayın ile günün şanslı numaraları ve bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ 7 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm son dakika detayları şöyle;