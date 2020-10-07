Sosyal medyadan tanışıp evlendi! Dilini bilmediği Brezilyalı eşiyle böyle iletişim kuruyor...

Maria'nın güler yüzlü olması insanlara iyi geliyor. Çevremizden olumlu tepkiler alıyoruz. Maria'nın Brezilya'da bir oğlu bir de kızı var, torunları var. Maria çok titiz ve çalışkan bir kadın" ifadelerini kullandı. Ana Maria da Kayseri'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.