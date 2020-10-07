Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı

Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı

’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Eski Ankara yolu D-750 karayolu Çamtepe Mahallesi gişeler mevkisinde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:49 ABONE OL
Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı

B.S. (53) idaresindeki 33 CKH 63 plakalı kamyon seyir halindeyken, karşı yönden geldiği iddia edilen Erol Üçel (57) yönetimindeki 33 PD 979 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Erol Üçel olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Meral Üçel ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Meral Üçel Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tek şeritli trafik akışı sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA