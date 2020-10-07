Test plakası ile ÖTV kaçağına operasyon

İstanbul'da test plakası ile gezen 12 lüks araç trafikten men edildi. İstanbul polisi lüks otomobil satan bazı galerilerin test plakası (T) ve geçici plaka (G) olarak bilinen plakaları kullanarak ÖTV'siz araç satışı yaptıkları belirlendi. Otomobil distribütörlerinin kullanım hakkı olan 'T' plakalı araçların sıradan galeriler tarafından, noter aracılığıyla çıkartıldığı ve kiralama ya da satış yöntemi ile kişilere kullandırıldığı tespit edildi. Bu yöntem ile yurtdışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve KDV ödemeyen galericilerin yüzde 220'ye yakın bir kazanç elde ettikleri öğrenildi. İstanbul'da tespit edilen 12 araca toplamda 10 bin 902 lira ceza kesilerek trafikten men edildi.