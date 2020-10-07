Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu madde ile yakalanan muavin tutuklandı

madde ile yakalanan muavin tutuklandı

'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hapı ile yakalandı. Gözaltına alınan Furkan Z., ' madde ticareti'nden tutuklandı

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 22:39 ABONE OL
Uyuşturucu madde ile yakalanan muavin tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z.'nin İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 14 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Z. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu madde ile yakalanan muavin tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA