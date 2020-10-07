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Vali’den örnek öğretmene teşekkür

Valisi Davut Gül, düğün takılarını bozdurarak EBA’ya giremeyen öğrencisine televizyon alan öğretmen ve eşini ödüllendirdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:18 ABONE OL
Vali’den örnek öğretmene teşekkür

Gaziantep Valisi Davut Gül, evlerinde televizyon olmadığı için EBA'ya giremeyen öğrencisine, düğün takılarını bozdurarak televizyon alan öğretmen ve eşini ödüllendirdi. Gaziantep'te yeni evlenen ortaokul müzik öğretmeni Botan Erekli (29) evlerinde televizyon almadığı için EBA ders programını takip edemeyen öğrencisinin derslerinden geri kalmaması için düğün takılan altınları satarak televizyon öğrencisine hediye etti. Botan öğretmenin fedakârlığının SABAH'ta yayınlanmasının üzerine genç çiftçi makamında ağırlayan Vali Davut Gül, sergiledikleri örnek davranış nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

"EN ÇOK SEVİLEN ÖĞRETMEN ÇOK SEVENDİR"

Genç çifti örnek davranışlarından dolayı kutlayan Vali Gül, Valiliğin resmi hesabından duyurulan ödüllendirmeyi şahsi hesabından "En çok sevilen öğretmen çok sevendir" notuyla paylaştı. Vali Gül'e eşi Gizem Erekli ile birlikte kendilerini kabul etmesi nedeniyle teşekkür eden Botan Erekli, "Bir eğitimci olarak yaptığım önemli bir şey değildi. İnsani görevimi yaptım" dedi.

Düğün takısını satıp öğrencisine TV aldı

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Vali’den örnek öğretmene teşekkür
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