Virajı alamayan tanker devrildi

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Başiskele İlçesi Kullar Yakacık Mahallesinde seyir halinde olan Gökhan Suna idaresindeki 41 FD 228 plakalı Başiskele Belediyesine ait su tankeri, Yakacık Caddesi üzerindeki virajı alamayarak kontrolden çıktı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ BACAĞINDAN YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tanker yol üzerinde devrilerek yan yattı. Olayda devrilip yan yattıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklenen tanker sürücüsü bacağından yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi. Yaralı sürücü Suna, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Kaza nedeniyle Yakacık Caddesinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken devrilen tanker vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı.