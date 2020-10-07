Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?

Küresel anlamda milyonları aşan kulanıcıya sahip olan yazışma uygulaması Whatsapp'a erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bu bağlamda iletişim halinde olmak isteyenler uygulamaya erişemeyerek Whatsapp çöktü mü? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? İşte merak edilenler...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün.

"WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Eğer bu işlem sonucunda "WhatsApp durduruldu" hatası almaya devam ediyorsanız telefonunuzdan, WhatsApp uygulamasını kaldırın. Daha sonra Play Store üzerinden Whatsapp'ın en güncel sürümünü indirin. Hata sorunu düzelecektir.