Yerli aşı için geri sayım

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yerli aşısı için geri sayım başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın desteklediği toplam 31 aşı ve ilaç projesi arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin iki ve Koçak Farma'nın bir aşı çalışması, insan deneyi faz aşamalarına ay sonuna kadar geçecek. Toplam 3 fazdan oluşacak çalışmaların ilk aşamasında aşı, 20-80 kişi arasındaki sağlıklı gönüllülerde denenecek. 2. aşamada 100-300 arasındaki kişiye uygulanacak. 3. ve son fazda ise aşı, Türkiye ile birlikte yurtdışındaki bazı ülkelerde bin ile 3 bin gönüllü kişide denenecek. 1, 2 ve 3. fazlar arasındaki geçiş, aşının gönüllüler üstünde ciddi bir yan etki oluşturmamasıyla mümkün olacak.Milli aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırılacak. TİTCK, mayısta en üst ilaç otoritesi Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üye olarak kabul edilmişti. Bu nedenle TİTCK'nın verdiği ruhsatların uluslararası olarak tüm dünyada geçerliliği bulunuyor. Türkiye, yerli aşıyı ayda 50 milyon doz üretecek. Aşı, 2021'in ikinci çeyreğinde hazır olacak.