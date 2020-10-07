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Yol kontrolünde araçta ele geçirildi

Kastamonu Karayolu Toprakcuma mevkiinde Jandarmanın yol kontrolü sırasında bir araç içinde tarihi eserler ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi gözetim altına alındı.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 7.10.2020 17:55 Son Güncelleme: 7.10.2020 18:07 ABONE OL
Yol kontrolünde araçta tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toprakcuma mevkisinde yapılan yol kontrol noktasında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bir adet yılan, 3 adet insan figürlü obje ile haç şeklinde kırık vaziyette metal parçalar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi maksadıyla çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

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Yol kontrolünde araçta tarihi eser ele geçirildi
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