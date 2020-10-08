Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 12 yaşındaki Tuğba dehşeti yaşamıştı... Pitbull sahibi: Köpeğimiz saldırgan değil

12 yaşındaki Tuğba dehşeti yaşamıştı... Pitbull sahibi: Köpeğimiz saldırgan değil

'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12) vücuduna 60 dikiş atıldı. Kaplan, "Çok korktum, koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 20:36 Son Güncelleme: 8.10.2020 20:39 ABONE OL
Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı! Ve köpeğin sahibi konuştu

'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12) vücuduna 60 dikiş atıldı.

Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı! Ve köpeğin sahibi konuştu

PİTBULL SAHİBİ: KÖPEKLERİMİZ SALDIRGAN DEĞİL

'un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12) vücuduna 60 dikiş atıldı. Köpeklerin sahibi Yılmaz T.'nin oğlu Yılmaz Sezgin T. (16), "Kimsenin, özel mülkümüze girmeye hakkı yok, bu yasaktır.

Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı! Ve köpeğin sahibi konuştu

Evimizin girişinde 'Dikkat köpek var' yazılı tabelamız var. Küçük kız yaralandı, üzüldük ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bahçemize girmemesi gerekiyordu. 7 köpeğimiz var, bunları 6'sı pitbull cinsi, diğeri süs köpeği. Biz köpeklerimizi gezdirdiğimizde zincir ve tasmalarını takıyoruz. Bazen de ağızlıklarını takıyoruz

Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı! Ve köpeğin sahibi konuştu

Onun haricinde köpeğimizi insanların peşinden falan koşturmuyoruz. Daha önce böyle bir olay olmadı. Olayın olduğu gün ben evde değildim, spora gitmiştim. Eve geldiğimde sokak ortasında 100'e yakın insan vardı. Biz çocuğa araba çarptı zannettik. Meğerse çocuk içeri girmiş ve köpek saldırmış. Normalde köpekler kulübelerinde oluyor. O gün bahçedelerdi, zaten her sabah salıyoruz.

Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı! Ve köpeğin sahibi konuştu

Çünkü bütün gün içerde kalamazlar. Onlar da bir canlı. Babam bir gece gözaltına alındı, adliyeye gittik ve ifadeler alındı. Bize köpekleri dışarı çıkarmayacakmışız. Babam da 1 hafta dışarı çıkmayacak. Bundan sonra köpeklerimizi zincirle bağlarız, hava aldırmak istediğimizde de ağızlıklarını takarız. Aslında köpeklerimiz saldırgan falan değiller, köpeğe vurursanız saldırır" dedi.

Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı! Ve köpeğin sahibi konuştu

EKİPLER, İNCELEME YAPACAK

Olayın ardından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından Yılmaz T.'ye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
12 yaşındaki Tuğba dehşeti yaşamıştı... Pitbull sahibi: Köpeğimiz saldırgan değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA