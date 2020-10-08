Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

Yine aynı vahşet! Pitbull saldırısına uğrayan bir çocuk daha ölümden döndü. Tehlikeli köpek türlerinden biri olan pitbullar, sık sık çocuklara saldırması ile gündeme geliyor. Son olarak 'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, oyun parkının yanındaki pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:25 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:25 ABONE OL
3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde kalarak ölümden dönerek hastanelik oldu.

3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

Olay, 'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler.

3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.

3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

KÜÇÜK KIZ, HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.


3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 pitbull köpeğinin saldırdığı küçük kız, ölümden döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA