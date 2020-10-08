A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

A101 marketler zinciri, aktüel ürünler kataloğu avantajları ile tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Marketin bu haftaki indirimli ürünleri, yarın itibariyle raflardaki yerini alacak. A101 aktüel ürünlerinde bu hafta ' Honor 9x Cep Telefonu, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, Arzum Saç Kurutma Makinesi, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik' gibi indirimli ürünler uygun fiyatlarla göze çarpıyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 8 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, Perşembe gününe yaklaşmamız ile birlikte, tüketiciler tarafından merak konusu olmaya başladı.

İşte A101'de bu hafta en dikkat çeken ürünler;