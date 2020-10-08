Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

'da E.Ç. isimli şahıs, evine gittiği arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'i öldürüp akrabalarına "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. İhbar üzerine Karayiğit'in evine gelen polis ekipleri, genci yatağında başından vurulmuş halde buldu. Acı haberi alan yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan cinayet büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 16:50 ABONE OL
Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Rodi Kasım Karayiğit, iddiaya göre arkadaşı E.Ç. ile dün gece evine geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan E.Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi.

Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi.

Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

Acı haberi alan Karayiğit'in akrabaları ise evin önünde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı

Karayiğit'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kan donduran cinayet! Arkadaşını öldürüp akrabalarına 'öldürdüm' yazılı mesaj attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA