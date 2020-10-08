‘Ağır hasta sayısında düşüş eğilimi başladı’

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloya göre dün toplam 116 bin 608 test yapılırken, bin 581 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 329 bin 138 oldu. Dün iyileşen bin 355 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 288 bin 954'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 411 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek, hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün" ifadesini kullandı.