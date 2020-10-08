Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı

Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı

’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı öğrenilen Norveç uyruklu 4 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla bir villada yakalandı

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 21:58 ABONE OL
Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede bulunan farklı mahallelerde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bu çalışmalar kapsamında hırsızlık yapılan yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, çalınan motosikletlerin 2'sini Dinek Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin de Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N.J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğunu belirledi.

Hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, şahısların ikamet ettiği Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerinde villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, villada yapılan aramalarda salonda çalınan 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA