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12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?

Dünya üzerinde teknoloji devi olarak bilinen markasının yeni cihazı 12 için heyecan dorukta! Binlerce kişinin merakla beklediği cihazın tanıtımı için geri sayım sürerken Apple yeni etkinlik tarihi ile tanıtım yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:29 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:29 ABONE OL
Apple iPhone 12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?

12 tanıtımı için dünyaca ünlü teknoloji markasının hazırlıkları başladı. 'ın yeni cihazı için tüm dünyada meraklı bekleyiş sürerken bu cihazın özellikleri, piyasaya sürülüşü gibi detaylar da merak ediliyor. Henüz satışı olmayan cihazda yeni birçok özellik kullanıcılarını bekliyor olacak. Peki, . iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak? İşte tüm detaylar…

iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK, TANITIMI NE ZAMAN?

Apple markasının son teknoloji ürünü olacak iPhone 12 için geri sayım başladı. Cihazın tanıtımı son lansmanda yapılmayınca teknolojiseverlerin heyecanı adeta ikiye katlanmıştı. Buna göre; beklenen o tarih belli oldu. Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikle ilgili detaylar merak ediliyor…

Apple iPhone 12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?

iPHONE 12 TANITIMI NE ZAMAN?

12 için artık geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İphone 12 için tarih açıklaması bekleyen fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. Apple'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 13 Ekim 2020 günü saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, 22.00'a kadar sürebilecek. Apple'ın bu etkinlik ile İphone 12 tanıtımını da yapması bekleniyor.

Apple iPhone 12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?

, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı.

Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği bildirildi.

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Apple iPhone 12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?
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