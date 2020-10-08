Apple iPhone 12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?

iPhone 12 tanıtımı için dünyaca ünlü teknoloji markasının hazırlıkları başladı. Apple'ın yeni cihazı için tüm dünyada meraklı bekleyiş sürerken bu cihazın özellikleri, piyasaya sürülüşü gibi detaylar da merak ediliyor. Henüz satışı olmayan cihazda yeni birçok özellik kullanıcılarını bekliyor olacak. Peki, . iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak? İşte tüm detaylar…

iPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK, TANITIMI NE ZAMAN?

Apple markasının son teknoloji ürünü olacak iPhone 12 için geri sayım başladı. Cihazın tanıtımı son lansmanda yapılmayınca teknolojiseverlerin heyecanı adeta ikiye katlanmıştı. Buna göre; beklenen o tarih belli oldu. Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikle ilgili detaylar merak ediliyor…