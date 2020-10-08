Apple iPhone 12 ne zaman çıkacak? Yeni seri iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak?

iPhone 12 tanıtımı için dünyaca ünlü teknoloji markasının hazırlıkları başladı. Apple'ın yeni cihazı için tüm dünyada meraklı bekleyiş sürerken bu cihazın özellikleri, piyasaya sürülüşü gibi detaylar da merak ediliyor. Henüz satışı olmayan cihazda yeni birçok özellik kullanıcılarını bekliyor olacak. Peki, . iPhone 12 ne zaman çıkacak? iPhone 12 tanıtımı ne zaman olacak? İşte tüm detaylar…
Apple markasının son teknoloji ürünü olacak iPhone 12 için geri sayım başladı. Cihazın tanıtımı son lansmanda yapılmayınca teknolojiseverlerin heyecanı adeta ikiye katlanmıştı. Buna göre; beklenen o tarih belli oldu. Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikle ilgili detaylar merak ediliyor…
İphone 12 için artık geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İphone 12 için tarih açıklaması bekleyen Apple fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. Apple'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 13 Ekim 2020 günü saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, 22.00'a kadar sürebilecek. Apple'ın bu etkinlik ile İphone 12 tanıtımını da yapması bekleniyor.