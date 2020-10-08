Asırlık zeytinler meyve verdi

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Expo 2016 alanına Ege bölgesinden taşınarak dikimi yapılan, yaşları 950'yi bulan zeytin ağaçları, meyve verdi. Asırlık zeytinlerin meyvelerinden elde edilecek zeytinyağları özel olarak şişelenecek.

Antalya'da, 2016 yılında 'Çiçek ve Çocuk' temalı Expo 2016 Antalya'nın düzenlendiği 1120 dönümlük alanda, 25 bine yakın ağaç bunuyor. Aralarında 100 yaşından 950 yaşına kadar olan, Ege bölgesinden taşınarak alana getirilen asırlık zeytin ağaçlarının da olduğu yaklaşık 600 zeytin ağacı da yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne devrettiği alandaki asırlık zeytin ağaçlarından bazıları ise meyve verdi. Asırlık zeytin ağaçları arasında 950 yaşında, Bademli'den getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dikilen, çapı 2,55 metrelik zeytin ağacı, dönemin tarım ve orman bakanları Mehdi Eker ve Faruk Çelik'in katılımıyla dikilen 775 yaşını aşkın zeytin ağacı da bulunuyor. Asırlık zeytin ağaçlarının meyveleri ayrı toplanarak, zeytinyağı elde edildikten sonra, anı olarak şişelenecek.



'ALANDA 25 BİN AĞAÇ VAR'



Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Expo 2016 Antalya alanının, 2016'da düzenlendikten sonra yasa gereği Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildiğini söyledi. Karaca, "Bakanlığımız, 2018 yılında tüm iş ve işlemleri il müdürlüğümüze devretti. Expo'da 25 bin ağaç var. Bunun yaklaşık 600'ü zeytin ağacı. Expo alanının tüm bakım, peyzaj işlemleri il müdürlüğümüz personeli tarafından yürütülüyor. Dışarıdan herhangi bir hizmet satın almıyoruz. Bizim amacımız Expo'yu her zaman ziyarete açık tutabilmek. Peyzaj çalışmalarımız sürekli devam ediyor" dedi.



'ÖZEL OLARAK ŞİŞELEYECEĞİZ'



775 yaşındaki asırlık ağacın Expo zamanında İzmir'in Ödemiş ilçesinden buraya getirildiğini ve halen meyve verdiğini kaydeden Karaca, "Bunun gibi farklı yaşlarda 600 zeytin ağacı var. 200, 300, 400 yaşlarında ağaçlar var. Bunların bakımı ve diğer peyzaj işlemleri il müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Bu ağaçlardaki ve il müdürlüğü bahçemizdeki zeytinleri toplayıp, zeytinyağı yaparak satıyoruz. Ama bu asırlık zeytin ağaçlarındaki zeytinyağının değeri tabii ki daha fazla. Bu ağaçlardaki zeytinleri özel olarak toplayıp, şişeleyeceğiz ve Expo anısı olarak büyüklerimize ve misafirlerimize ikram etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Süper bulaştırıcılar için özel takip şart Atak ve Marco göz açtırmıyor