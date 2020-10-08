Atak ve Marco göz açtırmıyor

İstanbul ve Adana'da iki dedektör köpeği Atak ve Marco uyuşturucu yakalattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir şüpheli aracı durdurdu. Operasyonda uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen şüpheli araçta dedektör köpeği Atak stepne yerine gizlenen 27 paket halinde 30 kilo eroin buldu. Operasyonla yakalanan İ.Ö. tutuklandı. Soruşturmayı genişleten jandarma, olayla bağlantılı şüphelileri arıyor.Adana polisi, sepetli motosikletiyle plastik ev eşyası satan Sadık Ç.'yi (43) durdurdu. Kendisine seyyar satıcı süsü veren Sadık Ç.'nin tavırlarından şüphelenen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikleti de Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Narkotim ekipleri, savcılıktan aldığı izin sonrası motosiklet ve selesinde detektör köpek Marco'yla birlikte arama yaptı. Marco'nun tepki vermesi üzerine motosikletin sepet kısmını açan polis, 24 paket içinde 77.5 kilo esrar ele geçirdi. Sadık Ç. tutuklandı. Van'ın İpekyolu ilçesinde de otomobil kılıflarına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin bulundu.