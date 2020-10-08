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aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günleri büyük kampanya indirimleriyle müşterilerinin yüzünü güldüren markette bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde züccaciye, ev gereçleri ve elektronik eşyalar bulunuyor. Sabah saatlerinde stoklarla sınırlı ürünleri kaçırmak istemeyenler ilk olarak kataloğa göz gezdiriyor. Peki kataloğunda neler var? İşte 9 Ekim BİM aktüel kataloğu indirimli tam listesi

Giriş Tarihi: 8.10.2020 22:18 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan katalogda züccaciye, elektronik, mobilya, beyaz eşya, televizyon, plastik ev malzemeleri kategorilerinde indirimli ürünler yer alıyor. Kampanyalı ürünleri kaçırmak istemeyenler yarın marketin önünde uzun kuyruk oluşturacak. Peki kataloğunda neler var? 9 Ekim 2020 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! 9 EKİM 2020

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel katalog ürünleri dopdolu. 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİM market raflarında satışa sunulan ürünlerin arasında;

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati 499 TL

Oyuncak Ahşap Mutfak 259 TL

Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Fakir Fanlı Isıtıcı 139 TL

Esnek Priz 3 Soket + 2 USB 89,90 TL

Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 899 TL

Tefal Buharlı Ütü 279 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

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BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
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