BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimleriyle geliyor! 9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan katalogda züccaciye, elektronik, mobilya, beyaz eşya, televizyon, plastik ev malzemeleri kategorilerinde indirimli ürünler yer alıyor. Kampanyalı ürünleri kaçırmak istemeyenler yarın marketin önünde uzun kuyruk oluşturacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 9 Ekim 2020 Cuma BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel katalog ürünleri dopdolu. 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİM market raflarında satışa sunulan ürünlerin arasında;
Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati 499 TL
Oyuncak Ahşap Mutfak 259 TL
Pilsan Yürüme Arkadaşım 89,90 TL
Fakir Fanlı Isıtıcı 139 TL
Esnek Priz 3 Soket + 2 USB 89,90 TL
Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 149 TL
Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 899 TL
Tefal Buharlı Ütü 279 TL