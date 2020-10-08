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Boşanma davasında yumruklar konuştu

'de müvekkili Sivel Türkdoğan'ı boşanma davasında savunmak için 4. Aile Mahkemesi önüne gelen Avukat Mahmut Seydi Arık, müvekkilinin kocasının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Yüzüne isabet eden yumrukla burnu kırılan avukat kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 8.10.2020 15:39 ABONE OL
Boşanma davasında yumruklar konuştu

Kayseri 4. Aile Mahkemesi'nde görülen Sivel Türkdoğan ve kocası Ercan Türkdoğan'ıon boşanma davalarında yumruklar konuştu. Sivel Tükdoğan'ın avukatı Mahmut Seydi Arık, duruşma salonu önünde genç kadının kocasının kardeşi Recep Türkdoğan ve yakınlarının saldırısına uğradı.

AVUKATIN BURNU KIRILDI

Mahmut Seydi Arık'ın yüzüne aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırıldı. Adliye koridorundaki vatandaşların polisi çağırmasıyla birlikte saldırı sona erdi. Yüzü kanlar içinde kalan Avukat Mahmut Seydi Arık, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Polis saldırganları gözaltına aldı.

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Boşanma davasında yumruklar konuştu
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