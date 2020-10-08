Boşanma davasında yumruklar konuştu

Kayseri 4. Aile Mahkemesi'nde görülen Sivel Türkdoğan ve kocası Ercan Türkdoğan'ıon boşanma davalarında yumruklar konuştu. Sivel Tükdoğan'ın avukatı Mahmut Seydi Arık, duruşma salonu önünde genç kadının kocasının kardeşi Recep Türkdoğan ve yakınlarının saldırısına uğradı.
AVUKATIN BURNU KIRILDI
Mahmut Seydi Arık'ın yüzüne aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırıldı. Adliye koridorundaki vatandaşların polisi çağırmasıyla birlikte saldırı sona erdi. Yüzü kanlar içinde kalan Avukat Mahmut Seydi Arık, kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Polis saldırganları gözaltına aldı.