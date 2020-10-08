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ve ’da yağışı var mı? Bugün Yalova ve Bursa’da dolu yağacak mı?

Genel Müdürlüğü, günlerdir Marmara bölgesinde yaşanacak olan yağışı ile ilgili son dakika bilgileri veriyor. Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran MGM, özellikle araçların korunaklı yerlere koyulmalarını belirtti. Bu noktada, ve ’da yaşayan vatandaşlar, ‘Bursa ve Yalova’da dolu yağışı var mı, dolu yağacak mı?’ sorularını araştırıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:07 ABONE OL
Bursa ve Yalova’da dolu yağışı var mı? Bugün Yalova ve Bursa’da dolu yağacak mı?

Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde yaşanacak olan yağışı ile ilgili son dakika uyarlarını gerçekleştirdi. Bu noktada vatandaşlar il il dolu yağışı araştırmaları gerçekleştiriyor. ve 'da yaşayan kişiler ise, 'Bursa ve Yalova'da dolu yağışı var mı, dolu yağacak mı?' sorusunu araştırıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BURSA VE YALOVA'DA DOLU YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.

İşte, illerimize göre tahminleri ve dolu yağışına karşı alınan önlemler...

Bursa ve Yalova’da dolu yağışı var mı? Bugün Yalova ve Bursa’da dolu yağacak mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile 'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa ve Yalova’da dolu yağışı var mı? Bugün Yalova ve Bursa’da dolu yağacak mı?

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Bursa ve Yalova’da dolu yağışı var mı? Bugün Yalova ve Bursa’da dolu yağacak mı?
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