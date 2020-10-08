Bursa ve Yalova’da dolu yağışı var mı? Bugün Yalova ve Bursa’da dolu yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde yaşanacak olan dolu yağışı ile ilgili son dakika uyarlarını gerçekleştirdi. Bu noktada vatandaşlar il il dolu yağışı araştırmaları gerçekleştiriyor. Bursa ve Yalova'da yaşayan kişiler ise, 'Bursa ve Yalova'da dolu yağışı var mı, dolu yağacak mı?' sorusunu araştırıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BURSA VE YALOVA'DA DOLU YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.

İşte, illerimize göre hava durumu tahminleri ve dolu yağışına karşı alınan önlemler...