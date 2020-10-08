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Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

ve 'de dolu yağışı var mı? Bugün ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün gelen son dakika uyarısına göre; Marmara bölgesinde bazı illerde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı gerçekleşeceğini bildirmişti. Öte yandan yağışlı havanın iki gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade eden Meteoroloji, sıcaklıkların batı kesiminde ciddi oranda düşeceğini ifade etti. Peki, ve 'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:02 ABONE OL
Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

'den gelen son dakika uyarılarına göre; Marmara Bölgesinde bugün başlayacak sağanak yağışlı hava etkisini iki gün sürdürecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği ifade edilirken bölgede yağışların hangi illerde görüleceğine dair araştırmalar da hız kazanmış oldu. ve 'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE DOLU YAĞIŞI VAR MI, HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde etkisini göstermeye başlayan serin havayla beraber vatandaşlar gelen dolu ve sağanak yağış uyarılarıyla ilgili detayları merak ediyor. MGM tarafından verilen bilgiye göre; sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor…

Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.

Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, ve çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?
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