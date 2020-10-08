Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarına göre; Marmara Bölgesinde bugün başlayacak sağanak yağışlı hava etkisini iki gün sürdürecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği ifade edilirken bölgede yağışların hangi illerde görüleceğine dair araştırmalar da hız kazanmış oldu. Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?
Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde etkisini göstermeye başlayan serin havayla beraber vatandaşlar gelen dolu ve sağanak yağış uyarılarıyla ilgili detayları merak ediyor. MGM tarafından verilen bilgiye göre; sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.
Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.