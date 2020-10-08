Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarına göre; Marmara Bölgesinde bugün başlayacak sağanak yağışlı hava etkisini iki gün sürdürecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği ifade edilirken bölgede yağışların hangi illerde görüleceğine dair araştırmalar da hız kazanmış oldu. Çanakkale ve Balıkesir'de dolu yağışı var mı? Bugün Meteoroloji Hava durumu ile Balıkesir ve Çanakkale'de dolu yağacak mı?

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE DOLU YAĞIŞI VAR MI, HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde etkisini göstermeye başlayan serin havayla beraber vatandaşlar gelen dolu ve sağanak yağış uyarılarıyla ilgili detayları merak ediyor. MGM tarafından verilen bilgiye göre; sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor…