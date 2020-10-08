Çatıya işkence odası kurmuş

Şanlıurfa'da korkunç olay... Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya gelen Mirvet Nivej (28), bir süre önce, inşaatlarda boyacılık yapan İlyas Arık (28) ile dini nikâhla evlendi. Ancak, yine dini nikâhla evlendiği Suriye uyruklu bir eşi daha bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Arık, Mirvet Nivej'e şiddet uygulamaya başladı. Son olarak, Mirvet Nivej'i, evinin çatısında bulunan, derme çatma odaya götüren Arık, zincire vurup 5 gün boyunca zincir ve sopalarda dövdü. Tırnaklarından bazılarını kerpetenle sökerek işkence yaptı. Önceki gün mahallede polis sireni sesleri duyan İlyas Arık, yeğeni Halil Arık'ın uyarısıyla Mirvet Nivej'i serbest bırakıp kaçtı. Perişan halde evden çıkan Mirvet Nivej, bir kilometre uzaklıktaki eski mahallesine giderek eski komşularından yardım istedi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler bulunduğu tespit edildi. İlyas Arık'tan bir çocuğu bulunduğu, ikinci çocuğuna da 40 günlük hamile olduğu belirlenen genç kadın yoğun bakıma alındı. İlyas Arık'ı, saklandığı bağ evinde yakalayan polisler, yeğeni Halil Arık'ı da evinde gözaltına aldı. İlyas Arık'ın diğer eşi Şinda El Mauva'nın yaşadığı eve giden polis, terasta halı ve kilimlerle kapatılarak oluşturulan ve içindeki kan izleri dikkat çeken işkence odasını da buldu. İlk dini nikâhlı eşi Şinda El Mauva'dan da 2 çocuğu olan Arık'ın, "Mirvet ile kaçarak evlendik. Sonra aramızda şiddetli geçimsizlik başladı. Aldattığı için dövdüm" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen işkenceci koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.