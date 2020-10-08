Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!

Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!

’ın Efeler ilçesinde alev alan parfüm şişesi yangına neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi 310 sokak numara 4’de bulunan İsmail Y.’ye ait müstakil evde saat 10.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen İsmail Y. çöpten parfüm şişesi bularak evine getirdi. Saniyeler içinde çıkan yangında evi kullanılmaz hale geldi. İşte ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:07 Son Güncelleme: 8.10.2020 12:13 ABONE OL
Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!

Elinde parfüm şişesi varken sigarasını yakmak isteyen İsmail Y. çakmağı çakması ile birlikte elindeki şişe bir anda alev topuna döndü.

Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!

İsmail Y. panikle parfüm şişesini elinden fırlatınca evde yangın çıktı. Kendi imkanları ile yangını söndürmek isteyen İsmail Y. başarılı olamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!

Olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, İsmail Y. yangından yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA