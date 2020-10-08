Çöpten bulup eve getirdiği parfüm şişesi yüzünden evinden oldu!

Elinde parfüm şişesi varken sigarasını yakmak isteyen İsmail Y. çakmağı çakması ile birlikte elindeki şişe bir anda alev topuna döndü.
İsmail Y. panikle parfüm şişesini elinden fırlatınca evde yangın çıktı. Kendi imkanları ile yangını söndürmek isteyen İsmail Y. başarılı olamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, İsmail Y. yangından yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.