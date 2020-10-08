Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

Fakat bugünlerde akşam saatlerinde penceremi kapatmak durumunda kalıyorum. Kısa bir süre öncesine kadar herhangi bir durumda yoktu. Derede su olmadığı için akıntı yok. Bu yeşil görüntünün de akıntının olmamasıyla bağlıyoruz. Dere üzerinde bitki gibi bir şey oluşmuş. Resmen suyun üzerinde yaşıyor, besleniyor" dedi.