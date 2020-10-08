Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

yeşile boyandı! şaştı kaldı...

Başiskele İlçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan Mahmutçavuş Caddesi üzerindeki , bir süre önce yeşile büründü. Herkesi şaşırtan manzaranın nedeninin kuraklık olduğu düşünülüyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:25 ABONE OL
Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

Başiskele İlçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Mahmutçavuş Caddesi üzerindeki , görenleri şaşırtıyor. Son birkaç gündür tamamen yeşile bürünen dereye, ilk önce kimyasal madde döküldüğü düşünüldü.

Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

Ancak yapılan ihbarlar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde yüzeyinin uzun süredir yağmayan yağmurlarla birlikte başlayan kuraklığın ardından, akıntı olmamasıyla nedeniyle yeşile büründüğünü tespit etti.

Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

YAĞMURLA BİRLİKTE KAYBOLUR

Deredeki yeşillenmenin kuraklığa bağlı ötrofikasyon durumu olduğunu söyleyen Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Altıntaş, yağmurlarla birlikte üzerindeki yeşil tabakanın kaybolacağını ifade ederken, yine bölgede kötü kokuya neden olan su kaynağını bulmak için İSU ekipleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

40 YILDIR BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM

Derenin yeşil görüntüsü ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Köse "40 yıldır burada yaşıyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim duymadım. Derede hiç koku olmuyordu.

Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

Fakat bugünlerde akşam saatlerinde penceremi kapatmak durumunda kalıyorum. Kısa bir süre öncesine kadar herhangi bir durumda yoktu. Derede su olmadığı için akıntı yok. Bu yeşil görüntünün de akıntının olmamasıyla bağlıyoruz. üzerinde bitki gibi bir şey oluşmuş. Resmen suyun üzerinde yaşıyor, besleniyor" dedi.

Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

BÖLGEDE BİR FABRİKA YOK

Mahalle Muhtarı Nihat Ala ise yaptığı değerlendirmede " üzerinde oluşan yeşil tabakayı görünce açıkçası bizde şaşırdık. Daha önce böyle bir görüntüyle karşılaşmamıştık. Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, Çevre İl Müdürlüğüne konuyu bildirdik.

Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

Yetkililerin gelip bu yeşil tabakanın nasıl oluştuğuyla ilgili bir araştırma yapmasını bekliyoruz. Bu bölgede herhangi bir fabrika yok. Ama tüm olasılıkların araştırılacağına inanıyoruz. Deremizi ve çevremizi her zaman koruyacağız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA