Dere yeşile boyandı! Gören şaştı kaldı...

Başiskele İlçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan Mahmutçavuş Caddesi üzerindeki dere, görenleri şaşırtıyor. Son birkaç gündür tamamen yeşile bürünen dereye, ilk önce kimyasal madde döküldüğü düşünüldü.
Ancak yapılan ihbarlar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde dere yüzeyinin uzun süredir yağmayan yağmurlarla birlikte başlayan kuraklığın ardından, akıntı olmamasıyla nedeniyle yeşile büründüğünü tespit etti.
YAĞMURLA BİRLİKTE KAYBOLUR
Deredeki yeşillenmenin kuraklığa bağlı ötrofikasyon durumu olduğunu söyleyen Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Altıntaş, yağmurlarla birlikte dere üzerindeki yeşil tabakanın kaybolacağını ifade ederken, yine bölgede kötü kokuya neden olan su kaynağını bulmak için İSU ekipleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti.
40 YILDIR BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM
Derenin yeşil görüntüsü ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Köse "40 yıldır burada yaşıyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim duymadım. Derede hiç koku olmuyordu.
Fakat bugünlerde akşam saatlerinde penceremi kapatmak durumunda kalıyorum. Kısa bir süre öncesine kadar herhangi bir durumda yoktu. Derede su olmadığı için akıntı yok. Bu yeşil görüntünün de akıntının olmamasıyla bağlıyoruz. Dere üzerinde bitki gibi bir şey oluşmuş. Resmen suyun üzerinde yaşıyor, besleniyor" dedi.
BÖLGEDE BİR FABRİKA YOK
Mahalle Muhtarı Nihat Ala ise yaptığı değerlendirmede " Dere üzerinde oluşan yeşil tabakayı görünce açıkçası bizde şaşırdık. Daha önce böyle bir görüntüyle karşılaşmamıştık. Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, Çevre İl Müdürlüğüne konuyu bildirdik.
Yetkililerin gelip bu yeşil tabakanın nasıl oluştuğuyla ilgili bir araştırma yapmasını bekliyoruz. Bu bölgede herhangi bir fabrika yok. Ama tüm olasılıkların araştırılacağına inanıyoruz. Deremizi ve çevremizi her zaman koruyacağız" dedi.