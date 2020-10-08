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Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye gibi eşyaları sererek önlem alırken kimisi de patpat denilen balonlu naylonları tercih etti. Balonlu naylonların satışında patlama yaşanırken fiyatları da 5 katına çıktı. Otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek "Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı. Arabalarımızı üzerine battaniye halı gibi şeyler koyarak korumaya çalışıyoruz." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 15:27 Son Güncelleme: 8.10.2020 15:37 ABONE OL
Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

İstanbul'da etkili olması beklenen dolu nedeniyle otomobillerini korumak isteyen vatandaşların kamuoyunda "patpat" olarak bilinen balonlu naylonlara yönelmesi fiyatları arttırdı.

Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

Otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek "Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı. Arabalarımızı üzerine battaniye halı gibi şeyler koyarak korumaya çalışıyoruz." dedi.

Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

"20 LİRAYDI 100 LİRAYA ALDIK"

Meteorolojinin üst üste yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını doludan korumak için harekete geçti. Rami'de bulunan açık oto pazarındaki araçlar da balonlu naylonlarla kaplandı. Ancak balonlu naylonlara bir anda ilginin artması fiyatlarını arttırdı. Açık oto pazarında dükkanı bulunan Taşdan Işık, "Dolu yağacağını öğrenince araçlarımızı korumak istedik. Onları balonlu naylonlarla kapattık. Ancak naylonlara talep olunca bir anda fiyatları arttı. Normalde 20-30 liraya aldığımız naylonları şu an 70-80 hatta 100 liraya almak zorunda kaldık. " dedi.

Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

Bir başka otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek ise "Meteorolojiden gelen haberlere göre yoğun bir dolu yağışı olduğunu söyleyince önlemler aldık. Ancak dün 20-30 liraya aldığımız balonlu naylonlar bugün 100 lira oldu. Artık insanlar fırsat mı kolluyor. Ne yapmaya çalışıyor bir türlü anlamadım. Otoparklar dolu, oralara götüremiyoruz. Biz de elimizden geldiğince araçlarımızın üzerine battaniye, halı gibi malzemeler koyarak onları hasardan korumaya çalışıyoruz." dedi.

Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

"DÜNDEN BERİ SATIŞ PATLAMASI VAR"

Bağcılar'da ambalaj dükkanı çalışanı Recep Selim Güneş, "Vatandaş araçların üzerine zarar gelmesin diye kalın patpat dediğimiz gripin dediğimiz malzemelerden alıyor. Dünden satış patlaması var yetiştiremiyoruz.

Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

Bittikçe biz de tedarik ediyoruz vatandaş mağdur olamasın diye. Kalın olanlar bitti elimizde biraz daha inceleri kaldı.

Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı

Dün sabah itibariyle meteorolojiden gelen uyarı üzerine vatandaş en kalınlarından otomobile zarar gelmeyecek şekilde patpat soruyor. Dünden beri satıyoruz şuanda sadece ince boyları kaldı elimizde. Şuanda İSTOÇ'un genelinde bütün esnaf arkadaşlarda talep patlaması var." diye konuştu.

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Dolu yağışı balonlu naylon satışlarını artırınca fırsatçı satıcılar zam yaptı
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