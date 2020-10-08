Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

BALKONDAN İÇERİ GİREN EKİPLER ŞAHSI ETKİSİZ HALE GETİRDİ



Demir'in kurtarılmasının ardından polis ekipleri, ellerine aldıkları biber gazları ile itfaiye aracının merdiveni yardımı ile evin balkonuna çıktı. Şahıslar eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahıs daha sonra elleri kelepçelenerek evden çıkartılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan G.A. polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadın ise ekipler tarafından yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.



