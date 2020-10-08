Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

'nin İzmit ilçesinde elinde bıçakla bir binaya giren G.A. isimli hırsız, önce bir hukuk bürosuna girmeye çalıştı... Büroda çalışan kişilerin tepkisi sonucu kaçan şehir eşkıyası adam, daha sonra bir üst katta oturan 76 yaşındaki Emine Demir'in ziline basıp zorla içeri girdi. Neye uğradığını şaşıran kadın, kendisini rehin almaya çalışan G.A.'nın elinden kurtularak balkona sığındı. Çevredeki kişilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Emine Demir'i kurtardıktan sonra G.A.'yı gözaltına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 14:23 Son Güncelleme: 8.10.2020 14:49 ABONE OL
Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

'nin İzmit ilçesinde eli bıçaklı bir şahıs girdiği bir evde yaşayan yaşlı kadını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını kurtarıp, eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

Olay, 'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk binasına girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs apartmanın bir üst katına çıktı.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir'in zilini çalan şahıs kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs yaşlı kadını rehin almaya çalışırken, Emine Demir evinin balkonuna sığındı.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

YAŞLI KADINI KURTARMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına giderek şahsa teslim olmasını söyledi.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen şahıs evden çıkmayacağını söyledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerindeki itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yaşlı kadını rehin aldığı evin balkonuna ulaştı. Bir polis memuru balkona girerek şahsın yaşlı kadını kurtarması için G.A.'yı uzaklaştırmaya çalışırken, itfaiye eri yaşlı kadını merdivenin sepetine bildirdi. Daha sonra aşağı indirilen kadın ambulansa bindirildi.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

BALKONDAN İÇERİ GİREN EKİPLER ŞAHSI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Demir'in kurtarılmasının ardından polis ekipleri, ellerine aldıkları biber gazları ile itfaiye aracının merdiveni yardımı ile evin balkonuna çıktı. Şahıslar eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahıs daha sonra elleri kelepçelenerek evden çıkartılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan G.A. polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadın ise ekipler tarafından yapılan müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!

O ANLARI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda büyük panik yaşarken sokağı dolduran bazı vatandaşlar ise o anları görüntüleyebilmek için birbirileriyle yarıştı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerine aldıkları cep telefonları ile yaşanan olayı görüntülemeye çalıştı. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eli bıçaklı hırsız, evine girdiği yaşlı kadına kabusu yaşattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA