Eşini sokak ortasında bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis

Otomobil aksesuarları satan iş yeri bulunan Ali Karadeniz, geçen yıl 30 Eylül günü Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında karnından bıçakladı. Yaralanan Sinem Karadeniz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınırken, kaçan Ali Karadeniz polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen koca, tutuklandı.

MÜEBBET TALEBİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ali Karadeniz, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sinem Karadeniz'in katılmadığı duruşmada tutuklu sanık önceki ifadelerini tekrar ederek, "Denetimli olarak cezaevinden çıkmıştım. Sinem konuşmak istedi. Boşanma aşamasında olduğumuz için kabul etmedim. 'Çocuğumuzla ilgili konuşmak istiyorum' deyince kabul ettim. Boş bir araziye gittik. Oraya Sinem'in arkadaşı O.E. de geldi. Sonra oradan ayrıldım. Sinem'i kimin yaraladığını bilmiyorum. Sinem ve arkadaşı O.E. ben cezaevine girince evden kaçtılar. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. Kendimde değildim" dedi.

Sinem Karadeniz'in daha önceki ifadelerinde O.E. ile ilişkilerinin olmadığını, kendisini eşinin bıçakladığını söylediği hatırlatılan duruşmada, Ali Karadeniz, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra da ceza, suçun teşebbüs aşamasında kalması dikkate alınıp, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti kocanın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.