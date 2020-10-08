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Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Esenyurt'ta babalarının evde yalnız bıraktığı 3 çocuk, korkuya kapılarak ağlamaya başladı. Küçük çocuklar pencereden çıkarak demir parmaklıklarla pencere arasında babalarının gelmesini beklerken çocuklarla mahalleli ilgilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, önce ev sahibine sonra babaya ulaştı. Eve gelen babanın anlattıkları ise yürekleri dağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:29 Son Güncelleme: 8.10.2020 10:50 ABONE OL
Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Pınar Mahallesi 1267. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede Suriyeli Abdulkerim S, 2'si erkek, 1'i kız 3 çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktı.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Çocukları görenler onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak, çocukların Türkçe bilmediği anlaşıldı.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber verildi.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Çocuklar bir süre sonra polislerin geldiğini görünce korkarak ağlamaya başladı.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Polisler bunun üzerine evin önünden uzaklaşarak, çocukların ailesine ulaşmak için çaba harcamaya başladı.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Polis ekibi ev sahibine, ardından kiracı babaya telefonla ulaşınca eve gelmesini istedi.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

Gelen baba Suriyeli Abdukerim S., evde çocukları için yemek ve bebek bezi kalmadığını bu yüzden evden ayrıldığını anlattı.

Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi

"ANNELERİ BIRAKIP GİTTİ"

Abdukerim S., "Anneleri çocukları bırakıp gitti. Evdeki çocuklar için ekmek lazım, bez lazım. Kapıyı kilitledim, para bulmaya gittim. Polisler aradı, gelmemi istedi." dedi.

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Evde yalnız bırakılan çocukları komşular sakinleştirdi
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