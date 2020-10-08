Gece dolu yağacak mı sorusunun yanıtı son günlerde vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji'nin dolu ve yağmur uyarılarının ardından öğleden sonra İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olurken dolu yağışına karşı vatandaşlar tedbir almaya başladı. Peki Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve İstanbul'da bu gece dolu yağışı var mı?

GECE DOLU YAĞACAK MI?

İstanbul sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken dolu yağışına karşı da tedbir alındı. Öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından vatandaşlar gece dolu yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da dolu yağışının çok etkili olmayacağını belirterek dolu beklentisinin yerel olduğunu ifade etti…