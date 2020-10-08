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? Marmara Bölgesi ve ’da bu gece dolu yağışı var mı?

Genel Müdürlüğü’nden , dolu ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. Özellikle Marmara Bölgesi’nde beklenen dolu yağışına karşı vatandaşlar tedbiri erkenden almaya başladı. Dışarı çıkmadan önce sorusuna yanıt aranırken konuya yönelik açıklama Muammer Bil’den geldi. Dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade edilirken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade edildi. Peki Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve ’da bu gece dolu yağışı var mı?

Giriş Tarihi: 8.10.2020 20:49 ABONE OL
Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve İstanbul’da bu gece dolu yağışı var mı?

sorusunun yanıtı son günlerde vatandaşlar tarafından merak edildi. 'nin dolu ve yağmur uyarılarının ardından öğleden sonra 'da yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olurken dolu yağışına karşı vatandaşlar tedbir almaya başladı. Peki Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve ?

GECE DOLU YAĞACAK MI?

İstanbul sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken dolu yağışına karşı da tedbir alındı. Öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından vatandaşlar gece dolu yağacak mı sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da dolu yağışının çok etkili olmayacağını belirterek dolu beklentisinin yerel olduğunu ifade etti…

Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve İstanbul’da bu gece dolu yağışı var mı?

GECE DOLU YAĞACAK MI? MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL'DA BU GECE DOLU YAĞIŞI VAR MI?

'da birçok noktada sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu, sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği şehirleri , ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hurtum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.

Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve İstanbul’da bu gece dolu yağışı var mı?

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Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege(Aydın ve Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Gece dolu yağacak mı? Marmara Bölgesi ve İstanbul’da bu gece dolu yağışı var mı?
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