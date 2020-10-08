Genç kadına engelli otostopçu dehşeti

Sancaktepe'de Elif Ç., sabahın erken saatlerinde otomobili ile hastanede yatan annesini ziyarete giderken yolda otostop yapan protez bacaklı Ersin T.'yi arabasına aldı. Sancaktepe'ye gitmek istediğini belirten engelli Ersin T., 'Sen bu yolları bilmezsin' diyerek direksiyona geçti. Yolda giderken Ersin T., Elif Ç.'den zorla para istedi. Bunun üzerine Elif Ç. Ersin T.'ye 2 bin lira çekip verdi. Parayı alan Ersin T. genç kızı ormanlık alana götürerek taciz etmeye kalktı. Çığlık atarak aracıyla kaçan Elif Ç. bir benzin istasyonuna sığınarak polisi aradı. Çalışma başlatan polis, kimliğini tespit ettiği Ersin T.'yi gözaltına aldı. Ersin T.'nin Elif Ç.'nin arabasına bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.