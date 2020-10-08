Gerçek Kars kaşarı ve gravyeri nasıl anlaşılır?

Çünkü mayıs ayında sarı çiçek sayısı çok yüksek haziranda muhtelif çiçekler yine sarı temmuz ve ağustos aylarında çiçek sayısı azaldığı için peynirin renginde bir durulma bir açılma oluyor." şeklinde konuştu.

Koçulu, gravyerin özellikleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Yine gravyer peynirinin en temel özelliği; yumuşak elastik özelliğini korumalı kayardan biraz sert fakat kendine özgün aroması olmalı. Ağza alındığında o aroma ağzın içini sarmalı. Gravyerin her deliğinde uyumakta olan yüz binlerce dost bakteri var. Bu dost bakteriler çiğneme, parçalama, midede erimeyle canlanmakta ve bizim temel beslenmemize destek veren florayı da zenginleştirmektedir. Bunun için Kars gravyerini ben ilaç gibi hazım kolaylaştırıcı bir ürün olarak tanımlamaktayım."