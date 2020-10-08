Harput kalesinde yeni keşif

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesindeki kalede son günlerde yapılan araştırmalarla toplam 18 mağara tespit edildi. Bir kısmı kapalı olan mağaraların açılması için çalışmalar başlatıldı. Tarihi süreçte gıda ambarı, depo, silah mahzeni, gizli geçit olarak kullanılan mağaraların restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor. Harput Kale Kazısı Başkanı ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr İstamil Aytaç, yaptığı açıklamada, son 7 yıldır Harput Kalesi ve Harput'ta kazı ve arkeolojik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.







Harput kalesinde yürüttükleri çalışmalarda Osmanlı mahallesini ortaya çıkardıklarını belirten Aytaç, bu süreçte ayrıca 110 binin üzerinde tarihi objenin gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

18 MAĞARA TESPİT EDİLDİ



Kalede'de kazı ve arkeolojik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Aytaç, yeni bir keşifle karşılaştıklarını anlattı. Kalenin doğu ve güney kesimlerinde toplam 18 mağara belirlediklerini ifade eden Aytaç, "Harput Kalesinin içinde yaptığımız çalışmaların yanında özellikle güney ve doğusundaki eteklerindeki eski yerleşimleri, mahalleleri diğer taraftan da kalenin doğal kütlesi içerisinde mağaralar belirledik. Bu mağaraları incelemeye başladık. Daha önce bilinenlerin yanında bir kaç farklı mağaralar daha eklemiş olduk. Bunların içerisinde 18 tane şimdiye kadar tespit ettik. Çoğunun içinde dolgu var. Bu dolguyu aldığımızda bilinen, görünenden daha derin ve daha yüksek olduğu anlaşılıyor. İçindeki dolguyu ileriki yıllarda toprağını eleyip, arkeolojik verilerini alıp, diğer taraftan da doğal halini ortaya çıkarıp ışıklandırmayı düşünüyoruz. Kalenin içinde olduğu gibi dışında da bir gezi güzergâhı planımız var. Böylece insanlar hem Harput kalesinin içini hem de dışını gezmiş olacaklar." dedi.





"TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"



Mağaraları turizme kazandıracaklarını söyleyen Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Mağaralar turizm çeşitliliği açısından birbirini tamamlayan unsurlar. Kültür varlıklarının yanında bu tür doğal halleri. Bu mağaralar yerine göre depo yerine göre gıda saklama ambarı, silah kullanımı bazen de kaleye gizli geçitler halinde kullanmışlar. Zamanla akıntılar bozmuş gibi görünse de baktığımızda eski yapısının büyük kısmını göreceğiz. Bu anlamda kültür varlığı hem tabiat varlığı açısından bütünlük kazanmış oluyor. Seyahatnamelerde Hüseynik'ten gelindiğinde kartal yuvasına benzetilen bir Harput kalesi var. Bunu sağlayan hem doğal kütlesinin yüksek oluşu hem de üzerindeki surların devamı. Biz bu ikisini de birlikte düşünerek turizme kazandırdığımızda Elazığ'a büyük katkısı olacağını planlamaktayız." ifadelerine yer verdi.





UNESCO KÜLTÜR MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE



Tarihi zenginliklerle dolu Harput'un UNESCO Mirası Geçici Listesine girdiğini anımsatan Aytaç, yeni keşiflerle birlikte bölgeyi ayağa kaldıracaklarını kaydetti. Harput'ta yürüttükleri çalışmaları kitap haline getirerek bilim dünyasının hizmetine sunacaklarını belirten Aytaç, şöyle konuştu: "Harput kalesinde yaptığımız kazıları, bizden öncekilerle yapılanlarla birleştirdik. Sonuçta belediyemizin Harput içinde yaptığı arkeolojik kazıları, tarihi eserlerle ilgili çalışmalarla 2018 yılında Harput UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesine girdi. Tabii ki bu bizim için büyük bir motivasyon oldu. Elazığ'da, Harput'ta Kültür Varlıklarıyla ilgili hem araştırma hem kazı hem yayın hem de bunların projelendirilip ayağa kaldırıp restore ederek turizme kazandırma çabaları hız kazandı. Hüseynik şehir yolu dediğimiz Harput'un esas tarihi yoludur. Onunla ilgili belediyemiz bu yolu düzenlemeyi planlıyor. Böylece Harput'un doğal yapısına yürüyüşler yapılarak, kalenin dışı da yaya gezilerek bu otantik ortamda hem kültür varlıklarını hem içindeki Osmanlı mahallesini hem de mağaraları gezecekler. Böylece Harput kendine has bir dokusunu turizme kazandırmış olacak. Bunlarla ilgili araştırmalarımız bilim dünyasıyla buluşturuluyor. Bunlarla ilgili yayın kitaplarımız bitmek üzere. Ama bunun yanında mağaralarla ilgili çalışmalarımızı tekrar güncelliyoruz."