Hayırsever işadamı korona virüse yenildi

Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren FLO Ayakkabı Onursal Başkanı Ahmet Muktad Ziylan, Gaziantep'te dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te aralarında okul, cami, Kuran Kursu ve eğitim merkezinin olduğu çok sayıda hayırlı işe imza atan Ziylan Ayakkabı'nın kurucusu Ahmet Ziylan için Asri Mezarlık'taki Nakiboğlu Camiinde tören düzenlendi. 85 yaşında hayata veda eden Ahmet Ziylan'ın naaşı ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.

Eşi de halen hastanede tedavi gören Ziylan'ın cenaze törenine korona virüs önlemleri nedeniyle sadece yakın akrabalarının katılmasına izin verildi. Ziylan'ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol mensupları ile yakınları katıldı. Ziylan'ın onursal başkanı olduğu Hoşgör Fatih Kuran Kursu Külliyesi vakfından yapılan açıklamada, cenaze törenine katılmak isteyen vatandaşlardan bunun yerine ikindi namazından sonra 3'er kişilik gruplar halinde gıyabi cenaze namazı kılmaları istendi.

ADININ VERİLDİĞİ MERKEZİ ERDOĞAN HİZMETE AÇMIŞTI

Gaziantep'te yaptığı hayır işleriyle tanınan Ziylan bugüne kadar çok sayıda cami, okul, Kuran kursu, eğitim merkezi ve taziye evi yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki hafta önce yaptığı Gaziantep ziyareti sırasında Ahmet Ziylan'ın adının verildiği Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı eğitim merkezini hizmete açmıştı.

MESLEK LİSESİ YAPTIRACAKTI

Geçen ay bir meslek lisesi yaptırmak için Gaziantep Valiliğiyle protokol imzalayan Ziylan burada yaptığı konuşmada, "Elimden geldiğince memleketime hizmet etmeye çalışıyorum. Memleketimizde meslek liselerine gidenlerin azaldığını görüyorum. Meslek liseleri önemli, çoğalması lazım. Meslek liselerimiz kıymetlidir. Onun için şehrimize bir meslek lisesi kazandırmak istedim" demişti.

KÜÇÜCÜK DÜKKANDAN AYAKKABI DEVİNE

1935 yılında Gaziantep'te doğan Ahmet Ziylan, küçük bir dükkânda başladığı ayakkabıcılıkta gösterdiği başarılarla 1960 yılında kurduğu attığı Ziylan Ayakkabı, Türkiye'nin en büyük perakende ayakkabı zinciri FLO markasının sahibi.