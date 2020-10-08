Iğdır Patlıcan Reçeli Standardize Ediliyor

Iğdır Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Iğdır Patlıcan reçelinin standardize edilmesi ile ilgili çalışmaları Rektör Prof. Dr. Ama yerinde inceledi.



Çalışma hakkında Rektör Alma'ya bilgi veren Dr. Özden, "yapılan araştırmalar sonucunda 18 farklı yapım tekniği ve 30'un üzerinde farklı malzeme kullanımı belirlenen patlıcan reçelinde yapılan test ve analizlerle tek bir üretim prosesinin belirlenmesini hedefliyoruz. Çalışmada bölge üreticilerinin, reçel yapım yöntemlerinden kullandıkları malzemelere kadar birçok aşama incelenip kayıt altına alınıyor. Daha sonra elde edilen örnekler besin içeriği ve tat analizlerine tabi tutularak tek bir üretim modeli ortaya çıkarılması amaçlanıyor.



Çalışma sonrası Iğdır Patlıcan reçelinin standart olarak çiftlere üretimi yaptırılarak hem ülkemizde bilinirliliğinin artırılması hem de üreticilerin artan taleplerle daha fazla gelir elde etmesi planlanmaktadır. Model olarak belirlenen Koçkıran Köyünde çiftçiler ile ilk standart üretim denemelerini ziyaret eden Rektör Alma, hem çalışmaları yerinde incelemiş hem de bölge halkı tarafından yöresel olarak üretilen ürünler hakkında bilgiler aldı. Iğdır Ovasının çok verimli bir coğrafya olduğunu ve bu coğrafyada çok çeşitli ürün desenlerinin tüm ülkemizde keşfedileceği günü beklediğini belirten Rektör Alma, üniversite olarak her alanda bölgenin gerek bilinirliğinin artırılması gerekse ekonomik kalkınmanın sağlanması için çalışmalara devam edileceğini ifade etti.