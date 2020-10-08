İki kişi mezarda sürücü sefada

Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında yeni evli çiftin ölümüne neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü İlker Erben'in tutuksuz yargılanmasına aile isyan etti. Olay, geçen 9 Şubat'ta Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Erben'in kullandığı otomobil, Mehmet Fatih Taşıran (30) yönetimindeki otomobile çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobil takla attı. Kazada, Taşıran olay yerinde, 8 ay önce evlendiği eşi Gizem Taşıran (26) ise hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklu yargılanan sanık İlker Erben'in mayısta tahliye edilmesi Taşıran ailesini isyan ettirdi. Gizem Taşıran'ın ablası İlkay Kılınç, kaza raporunun tekrar bilirkişiye gönderilmesini ve sürücünün tutuklu yargılanmasını talep etti.Abla İlkay Kılınç, "Babamı 5 yıl önce hastalıktan kaybettim. Annem ise Gizem'in nişanında beyin kanaması geçirip öldü. Ailemden geriye tek sağ kalan kardeşim Gizem'i de kazada kaybettim. Adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceğim. Canlarımız toprak altındayken alkollü sürücünün sefada olması canımızı yakıyor. İki genç insan mezarda, alkollü sürücü ise sefada" dedi. Kaza anında alkollü olduğunu kabul eden Erben ise alkollü olmasının kazaya etken olmadığını öne sürdü.