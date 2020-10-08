İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Koronavirüs Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır" denildi.