İngiliz medyası SABAH’ı referans aldı

Aydın Didim'de diş tedavisi sonrasında kaldıkları otelde kendilerinden geçmiş halde bulunan 3 İrlandalı turistten birinin ölümü, ikisinin ise ölümün kıyısından dönmesinin yankıları sürüyor. Olaya geniş yer ayıran İngiliz gazeteleri, SABAH'ın özel detaylarla dolu haberlerini referans aldı. Olayı diş tedavisine bağlamaya çalışan İngliz basını, kokain gerçesini SABAH'tan öğrendi.İngiliz Mirror gazetesi "SABAH'ın haberine göre" ifadesi kullanılırken, muhabir Chris Kitching, Muğla muhabirimiz Hayrettin Şaşmaz'a, kendisiyle paylaştığı bilgiler için teşekkür ederek, "Bu konuyla ilgili müthiş haberler yaptın" dedi. SABAH