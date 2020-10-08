İntihar ettiği değerlendirilen kadının ölümünde korkunç şüphe!

"OLAY ÖNCESİNDE SEZAY NEŞELİYMİŞ"

Olayın yaşandığı gece ablası Sezay'la beraber olduklarını sözlerine ekleyen Özyalçın, o gece yaşananları anlatarak, "Biz Sezay'la olayın yaşandığı gecenin akşamı görüşmüştük. Beraber ailece yemek yedik. Eşiyle arası iyi değildi. Ayrılma aşamasındalardı. Çocuklarından ve eşinin ailesinin ısrarlarından dolayı birliktelikleri sürüyordu. Sezay o akşam her zamanki gibi çok eğlenceliydi. Çok şendi ve kahkahalar atıyordu. Hatta ertesi gün yapılacak olan işlerin mailini dahi atmıştı. Ertesi gün Ankara'ya gidecekti. Ankara'ya gidecekken ne giyeceğinin planını dahi yaptık. Evden beraber şarkılar söyleyerek çıktık. Sezay evine neşeli bir şekilde gitti. Oğlu kendisi ve şüpheli A.Ö. ile birlikte eve gittiler. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Sezay'ın hastaneye kaldırıldığına dair bir telefon geldi. O sıra beni A.Ö.'nün kardeşi E. Ö. aradı. Bana 'Neveser Sezay hastanede hemen hastaneye gelmeniz gerekiyor' dedi. Bende ona olayın nasıl olduğunu sordum. O da bana 'Kavga ediyorlardı. Sese evlerine geldik. Çocukları etkilenmesin diye. Onu alıp bizim eve götürmek için kapıya yöneldim. O sıra Sezay birden balkona koştu. Sonra çığlık sesine gittik' dedi. Yani kendisinin olayı görmediğini söyledi" şeklinde konuştu.

"AŞAĞIYA GEÇ İNMİŞLER"

Sezay'la eşinin tartışmasını karşı ve yan binadakiler ile mahallenin tamamının duyduğunu anlatan Özyalçın, "Çok ciddi tartışmışlar. Sezay bir ara 'Saçımı bırak' diye bağırmış. Komşular duymuş. Balkona çıktığında 'Allah belanızı versin' demiş. Bir komşuda onlar aşağıya geç indi. Ablam düştükten hemen sonra inmemişler ve çok sakinlermiş. Olaydan hemen sonra E. Ö.'den ablamın telefonunu istedim. Bana 'Bizim telefondan haberimiz yok' dedi. Ancak olaydan sonra ablama attığım mesajlar görülüyordu. Çünkü mesajlaşma programında görüldü işareti çıkıyordu. Telefon iş yerine ait olduğu için onlardan telefonu istemelerini istedik. Telefonu birkaç gün sonra götürüp vermişler. Orada da 'Telefon savcıda diye geç getirdik' demişler. Ancak olaydan 10 gün sonra savcı telefonu aldı" dedi.

"OLAYIN İNTİHAR OLMADIĞINA ARTIK HERKES EMİN"

Sezay'ın telefonunda A.Ö, E.Ö ve D. Ö.'ye ait ses kayıtları olduğunun altını çizen Özyalçın, Sezay'la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığını ileri sürdü. Ablasının kendisine 'Bunları hiçbir zaman ispat edemem. Bunları ses kaydına alacağım' dediğini aktaran Özyalçın, "Birçok fotoğraf vardı. Ablam bana Haziran ayına dair 'Bir ay içerisinde fuhuş yapmak için 50 tane arama yaptığına dair fotoğraf var' demişti. Çocuklarla bizi görüştürmüyorlar. Çocukları bize karşı kışkırtmışlar. Aile olarak istediğimiz şey çok açık. Artık cinayet büro davaya bakıyor. Olayın intihar olmadığından artık herkes emin." diye konuştu.