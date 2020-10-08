İşadamı Jak Kamhi hayatını kaybetti

İşadamı Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada Jak Kamhi'nin vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili ve başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi ve toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verildi. Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesi'nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı. Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.