Düzenlemenin sona ereceği duyurulan o tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Bilindiği üzere 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Buna göre; İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgının başlarında geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmalarında da artış yaşanıyor. Buna göre; vatandaşlar yasanın ne zamana kadar uzatıldığını ve son gelişmeleri merak ediyor…