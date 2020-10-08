Düzenlemenin sona ereceği duyurulan o tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Bilindiği üzere 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Buna göre; İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Salgının başlarında geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmalarında da artış yaşanıyor. Buna göre; vatandaşlar yasanın ne zamana kadar uzatıldığını ve son gelişmeleri merak ediyor…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararına göre işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.