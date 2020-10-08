İşkenceci koca, cezaevine gönderildi

İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi mahallesinde önceki gün yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Eda A., 5 yıllık eşi Mert A. ile tartıştı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından Mert A. ocakta kızdırdığı bıçakla Eda A'nın sırtını, bacaklarını ve kollarını dağladı.

POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Eda A. yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken arkadaşı görüntüleri kaydederek sosyal medyada yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşüren görüntüler polisin de dikkatinden kaçmadı.

RESMEN SORUŞTURMA BAŞLADI

Derhal harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyete ya da savcılığa olaya ilişkin herhangi bir başvuru yapılmamasına karşın olayın yaşandığı adrese ulaşarak Esra A'nın ifadesini aldı. Esra A'nın eşinden korktuğu için şikayetçi olmaktan çekinmesi üzerine, soruşturma resen yürütüldü. Polislerin koruma tedbiri garantisi vermesiyle ikna olan Esra A. kocasından şikayetçi oldu.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen İstanbul polisi, Mert A'nın Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Afşin'de bir köyde olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Kasten yaralama, alkollü araç kullanmaya, polise mukavemet, polise saldırı, uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli,"Yaralama" ve "Eşe Karşı Eziyet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(Haber: HANİFE AKLİMAN)

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