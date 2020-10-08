İstanbul'da bu gece dolu yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi!

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İstanbul'da bu gece dolu yağacak mı, hava nasıl olacak? 'den hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi!

Akşam saatlerinde gelen haberine göre Marmara Bölgesi'nde beklenen yağmur yağışı başladı. . Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, A Haber'e hava durumu ve doğu yağışıyla ilgili son dakika bilgilendirmesinde bulundu. Bu seferki dolunun İstanbul'da çok etkili olmayacağını belirten Muammer Bil, dolu beklentisinin yerel olduğunu ifade etti. Ekim, Kasım, Aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını vurgulayan Bil, yarın da İç Anadolu'nun iç kesimlerinde lodosun beklendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 22:46 Son Güncelleme: 8.10.2020 22:46 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi! İstanbul'da dolu yağacak mı?

Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında açıklamasında bulundu. Bu seferki dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını vurgulayan Muammer Bil beklenen dolu yağışının daha yerel bir yağış olacağını belirtti.

DOLU YAĞIŞI ŞİDDETLİ OLACAK MI?

Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.

Bu arada İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi! İstanbul'da dolu yağacak mı?

Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hurtum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu yağışı uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, iki mahalle üzerinden geçti. Hortum bazı ağaçları devirirken, bir çok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.

Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Son dakika haberi: İstanbul'da dolu yağacak mı? Meteoroloji'den yeni açıklama geldi...

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu

8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

ÜSKÜDAR'DA SIKI ÖNLEM

Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.

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Son dakika haberi: İstanbul'da dolu yağacak mı? Meteoroloji'den yeni açıklama geldi...

AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

Öte yandan Avcılar'da da pek çok vatandaşın, otomobillerini korumak için muşamba ve battaniyelerle önlem aldığı görüldü.

ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYELERLE KAPATILDI

Dolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye'de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Marmara Ereğli'sinde fırtına sahildeki işletmelerin masa ve sandalyelerini uçurdu

Son dakika haberi: İstanbul'da dolu yağacak mı? Meteoroloji'den yeni açıklama geldi...

"BU HAVADA DOLU MOLU YAĞMAZ."

Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman, "Hiçbir önlem almadım. dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz."diye konuştu.

Son dakika haberi: İstanbul'da dolu yağacak mı? Meteoroloji'den yeni açıklama geldi...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI

MGM dün yaptığı uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

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İstanbul'da bu gece dolu yağacak mı, hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi!
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