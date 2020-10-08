İstanbul'da bu gece dolu yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, Marmara'daki dolu yağışı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bu seferki dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını vurgulayan Muammer Bil beklenen dolu yağışının daha yerel bir yağış olacağını belirtti.
DOLU YAĞIŞI ŞİDDETLİ OLACAK MI?
Ajans gün içi programına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Muammer Bil, İstanbul'da beklenen dolu yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muammer Çil, dolu yağışının yerel bazda olacağını ifade ederken geçmişte olduğu gibi büyük şiddette bir yağışın olmayacağını ifade etti.
Bu arada İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hurtum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu yağışı uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, iki mahalle üzerinden geçti. Hortum bazı ağaçları devirirken, bir çok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.
Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.
İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu
8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.
9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.
ÜSKÜDAR'DA SIKI ÖNLEM
Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri, otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.
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AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ
Öte yandan Avcılar'da da pek çok vatandaşın, otomobillerini korumak için muşamba ve battaniyelerle önlem aldığı görüldü.
ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYELERLE KAPATILDI
Dolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye'de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.
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"BU HAVADA DOLU MOLU YAĞMAZ."
Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman, "Hiçbir önlem almadım. Meteoroloji dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz."diye konuştu.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI
MGM dün yaptığı uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.