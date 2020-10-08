İstanbul'da bu gece dolu yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve dolu yağışı açıklaması geldi

"BU HAVADA DOLU MOLU YAĞMAZ."

Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman, "Hiçbir önlem almadım. Meteoroloji dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz."diye konuştu.