İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bugün, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yapış, hortum ve dolu bekleniyor. MGM'nin dolu uyarısı sebebiyle vatandaşlar, sabah saatlerinde önlemlerini almaya başladı. Özellikle dolu yağışından araçlarını korumak isteyen araç sahipleri, yağışın saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini araştırıyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak ve kaça kadar devam edecek? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA DOLU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle bugün Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceğini belirtti.

İşte MGM tarafından paylaşılan günlük hava durumu raporu…