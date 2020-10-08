İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bugün, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yapış, hortum ve dolu bekleniyor. MGM'nin dolu uyarısı sebebiyle vatandaşlar, sabah saatlerinde önlemlerini almaya başladı. Özellikle dolu yağışından araçlarını korumak isteyen araç sahipleri, yağışın saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini araştırıyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak ve kaça kadar devam edecek? İşte detaylar…
İSTANBUL'DA DOLU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle bugün Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceğini belirtti.
İşte MGM tarafından paylaşılan günlük hava durumu raporu…
İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN HAVA SICAKLIKLARI VE 8 EKİM DOLU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Dolu yağışı özellikle İstanbul'u vuracak. Perşembe günü başlayacak yağışlar Cuma günü de devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre sağanak yağışın saat 06:00 ile 09:00 arasında başlaması bekleniyor.
İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu
8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.
9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.
İşte MGM tarafından yapılan açıklama;
"Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Yarın sağanak yağışa dikkat
Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.
8 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI