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'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen dolu yağışı konusunda uyardı. 8 Ekim Perşembe günü Trakya bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışının birçok ilde etkili olması bekleniyor. Başta araç sahiplerini tedirgin eden bu durum, “’da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve saat kaça kadar devam edecek?” sorusunun merak edilmesine sebep oluyor. Dolu uyarıları sebebiyle vatandaşlar otoparklara akın ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan da konuyla ilgili açıklama geldi. İşte MGM İstanbul ve Trakya bölgesi uyarısı ve dolu yağışı başlangıç ve bitiş saati beklentisi…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:49 Son Güncelleme: 8.10.2020 07:53 ABONE OL
İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bugün, başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yapış, hortum ve dolu bekleniyor. MGM'nin dolu uyarısı sebebiyle vatandaşlar, sabah saatlerinde önlemlerini almaya başladı. Özellikle dolu yağışından araçlarını korumak isteyen araç sahipleri, yağışın saat kaçta başlayıp kaçta biteceğini araştırıyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak ve kaça kadar devam edecek? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA DOLU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, özellikle bugün Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceğini belirtti.

İşte MGM tarafından paylaşılan günlük hava durumu raporu…

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN HAVA SICAKLIKLARI VE 8 EKİM DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Dolu yağışı özellikle 'u vuracak. Perşembe günü başlayacak yağışlar Cuma günü de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre sağanak yağışın saat 06:00 ile 09:00 arasında başlaması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu

8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

İşte MGM tarafından yapılan açıklama;

"Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, , Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Yarın sağanak yağışa dikkat

Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

8 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

9 EKİM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

10 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

11 EKİM PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı

12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

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İstanbul'da dolu yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? MGM'den Marmara Bölgesi için son dakika dolu uyarısı
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