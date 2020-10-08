İstanbullu yağmura hazırlıksız yakalandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağışlar lokal olarak etkisini gösterdi. Birçok ilçede yağmur çiselerken vatandaşlar sıcak havadan dolayı ince elbiseleriyle yağmurun keyfini yaşadılar.

ISLANARAK YÜRÜDÜLER

Yapılan sağanak ve dolu yağışı uyarısı nedeniyle vatandaşlar ıslanarak yürüdüler. Yoğun yağış beklentisi üzerine hava sıcaklığı da 32 dereceden 22 dereceye kadar düşüş gösterdi.





BEŞİKTAŞ'TA YAĞMUR NEDENİYLE KAMYONET DEVRİLDİ



Yağmur nedeniyle Beşiktaş, TEM Bağlantı Yolu Büyükdere Caddesi katılımında saat 14.00 sıralarında Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 ED 5593 plakalı kamyonetin sürücüsü, zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet yol kenarındaki çitlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Devrilen kamyonetin içindeki sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılmasına rağmen Sürücü bir süre sonra da aracın şoför mahallinde bulunan eşyalarını almak için tekrar kamyonete girdi. Kişisel eşyalarını bir poşetin içine koyan sürücü, kapının kilitlenmesiyle bu kez içeridek mahsur kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girerek, sürücüyü bir kez daha dışarı çıkardı.