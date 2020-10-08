Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

'ta bir sürücü, tünelden çıktığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Plakası öğrenilemeyen otomobil, önüne fırlayan ineğe çarptı. Sürücü kazada yara almadan kurtulurken ineğin ayağı kırıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:45 Son Güncelleme: 8.10.2020 12:17 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

Kaza, dün akşam saatlerinde Göksun- karayolundaki tünellerde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

Göksun'dan 'a giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada ineğin ayağı kırıldı, otomobilde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

KULAK KÜPESİNDEN SAHİBİNİ ARIYORLAR

Jandarma, bölgede yaptığı araştırmada ineğin sahibine ulaşamadı. Hayvanın kulak küpesindeki numaradan sahibine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta tünel çıkışında başıboş gezen ineğe otomobilin çarpma anı kamerada | Video

Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, inek karşıya geçerken tünelden ambulans çıkıyor.

Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

Son anda fark eden ambulans sürücüsü, yaptığı manevrayla ineğe çarpmaktan kurtulup, yoluna devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

Ambulansın solundan gelen otomobil ise ineğe çarpıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA