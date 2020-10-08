Kahramanmaraş'ta şoke eden kaza! İnek, bir anda otomobilin önüne fırladı...

Göksun'dan Kahramanmaraş'a giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada ineğin ayağı kırıldı, otomobilde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
KULAK KÜPESİNDEN SAHİBİNİ ARIYORLAR
Jandarma, bölgede yaptığı araştırmada ineğin sahibine ulaşamadı. Hayvanın kulak küpesindeki numaradan sahibine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta tünel çıkışında başıboş gezen ineğe otomobilin çarpma anı kamerada | Video
Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, inek karşıya geçerken tünelden ambulans çıkıyor.
Son anda fark eden ambulans sürücüsü, yaptığı manevrayla ineğe çarpmaktan kurtulup, yoluna devam ediyor.