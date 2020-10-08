Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etmiş

Olay, saat 00.30 sıralarında, Alsancak Semti Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılıklı hizmet veren iki eğlence mekanının garsonları arasında, müşteri kapma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine önce mekanların çalışanları, ardından da müşteriler kavgaya dahil olunca arbede yaşandı. Bu sırada, çıkan arbede de 1 el silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis, biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı. Havaya ateş ettiği öne sürülen Y.A. gözaltına alınırken, hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyete verdiği ifadede, arbede çıkınca korktuğunu ve kavga edenleri ayırmak için havaya 1 el ateş ettiğini söylediği bildirildi.



Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından, serbest bırakıldı.