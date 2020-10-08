Kocaeli, Sakarya, Bilecik hava durumu: Marmara'da Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te dolu yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre; yağışlar Marmara ve Ege bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olmaktadır. Özellikle Kocaeli'de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış beklenirken Sakarya ve Bilecik illerindeki hava durumu da araştırılıyor. Vatandaşlar hava durumuna göre hazırlıklı olmak ve yağışlara yakalanmak istemiyor. Peki; Kocaeli, Sakarya, Bilecik hava durumu nasıl? Marmara'da Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te dolu yağacak mı?
Detaylar şu şekilde;
Kocaeli, Sakarya, Bilecik hava durumu raporu şu şekilde;
KOCAELİ hava durumu için kritik alarm verildi, meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu tahminini yayınladı. Bugün yani 8 Ekim Perşembe günü Kocaeli'de etkili sağanak yağış gece saatlerinde başlayacak. 06.00'da başlayacak olan gök gürültülü yağış gün boyunca devam edecek. Yetkililer Kocaeli'de oluşacak sel baskınları için vatandaşları uyardı
Sakarya için yağış beklenilse de dolu görülmemekle birlikte benzer bir durum da Bilecik ilimiz için geçerlidir.
GENEL HAVA DURUMU 8 EKİM PERŞEMBE 2020
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 26
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 24
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28