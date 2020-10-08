Kocaeli, Sakarya, Bilecik hava durumu: Marmara'da Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te dolu yağacak mı?

GENEL HAVA DURUMU 8 EKİM PERŞEMBE 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 26

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 24

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28